CAPITAL Passageira com muleta fica ferida

ao descer do ônibus e cair Motorista prestou assistência e acionou equipe do SAMU para atendê-la

Uma passageira do transporte coletivo ficou ferida na tarde de ontem (5) ao descer do ônibus, em Campo Grande. Motorista não viu que mulher, de muleta, ainda desembarcava, fechou as portas e acelerou, fazendo com que ela caísse.

Leitora do Portal Correio do Estado relatou que a passageira solicitou parada no ônibus linha 087, que faz itinerário Terminal Guaicurus/Terminal General Osório, para descer próximo à agência do Banco Bradesco na Avenida Costa e Silva.

“Ela puxou a corda e estava com dificuldades para descer por causa da muleta. O motorista não se certificou que a passageira ainda estava descendo e acelerou. Ela ficou com o braço preso e caiu”, disse Ana Carla da Silva, de 32 anos. Outros passageiros que estavam dentro do ônibus gritaram e então o condutor parou.

Conforme Ana Carla, o motorista prestou assistência à idosa e em seguida acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Para a mulher, condições do veículo contribuíram para que incidente acontecesse, pois se trata de um ônibus articulado antigo.

Passageira que ficou com braço preso em ônibus aguarda atendimento do Samu. Foto: Whatsapp/Correio do Estado

“Esses ônibus são bem cumpridos e a senhora estava na porta do fundo, isso pode ter dificultado a visão do motorista e ele achou que a pessoa já havia descido. O consórcio (Guaicurus) devia fazer uma inspeção nesses ônibus mais velhos, vistoriar os espelhos retrovisores que tem perto das escadas, pois hoje em dia muitos idosos andam de ônibus e deviam dar mais atenção à isso”, opinou.

A reportagem entrou em contato com o Consórcio Guaicurus para verificar quais medidas podem ser tomadas para melhorar os veículos, mas não foi possível obter retorno.

A Prefeitura de Campo Grande divulgou em fevereiro que ia intensificar a fiscalização nas condições dos veículos do Consórcio Guaicurus.

