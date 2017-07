ESPORTE Parques da Capital terão aulas de ciclismo e ballet gratuitos As atividades devem ser implantadas ainda neste semestre

A Prefeitura de Campo Grande pretende implantar, ainda neste semestre, atividades físicas gratuitas em parques da Capital. De acordo com assessoria do Executivo, os parques terão Escola Pública de Ciclismo e de Balett que pretendem atender mais de 120 crianças. As escolas devem começar no Parque Jacques da Luz e em seguida no Ayrton Senna.

Além das atividades, ontem (29), o prefeito Marcos Tard lançou o Grupo Gestor que ficará responsável pela administração dos parques. Cada parque de lazer terá sua equipe de administradores com sete integrantes, sendo quatro da comunidade e três do poder público. A gestão passar a ser compartilhada.

Além do Grupo Gestor, agora os parques terão mais de 100 horas de atividades com o Projeto Lazer e Cidadania, que atenderá gratuitamente a população em 10 parques e praças da Capital.

“Implantar o Grupo Gestor e ver a população de volta ao parque nos traz a certeza de que estamos no caminho certo, principalmente porque o Executivo passa a obedecer às orientações de quem vive na região e que sabe o que deve ser feito, com isso estamos construindo uma gestão compartilhada”, destacou o prefeito.

Na data, também foi lançada a Escola Pública de Ciclismo.

Mais grupos gestores

O objetivo da gestão municipal é implantar grupos gestores nos outros 10 equipamentos de esporte e lazer de Campo Grande, conforme comentou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra.

“O Grupo Gestor irá nos ajudar a administrar os parques, nos orientar e dizer o que está certo e apresentar as demandas locais. Agora, nosso desafio é que exista um grupo gestor em todos os parques da cidade e queremos fazer isso ainda este ano”.

Novos Projetos

Com o lançamento da Escola Pública de Ciclismo, Projeto Lazer e Cidadania e os novos professores de educação física, a Capital terá mais de 30 oficinas de esporte e lazer gratuitamente.

“É estimulante ver a população presente no parque, se exercitando, brincando, pedalando e estes novos projetos estão apenas começando porque estamos planejando a implantação da Escola Pública de Ballet, que atenderá cerca de 120 crianças. Vamos começar no Parque Jacques da Luz ainda neste semestre e pretendemos implantar também no Ayrton Senna”.

A Escola Pública de Ciclismo é uma parceria da Funesp com a Federação de Ciclismo de MS e atenderá cerca de 50 crianças de 2 a 14 anos no Parque Ayrton Senna todas as segundas, quartas e sextas-feiras.