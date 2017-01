Celebração Paróquia São Sebastião completa

10 anos; veja programação A festa terá início oficialmente no próximo dia 11

Uma das mais antigas comunidades católicas de Campo Grande com 81 anos de existência, a Paróquia São Sebastião comemora esse ano, 10 anos de status como paróquia independente. O lema da festa nessa edição é “Onde não havia mais caminhos, nós voamos”.

A grande festa terá início oficialmente no dia 11 de janeiro, mas começará com um churrasco que é tradição da comunidade, no próximo dia 8. Para o Padre Marcelo Tenório é "um churrasco para esquentar a bateria e dar início a festa paroquial". A comemoração terá encerramento no dia 22 de janeiro, com um leilão de gado, que é doação de fazendeiros devotos.

O evento contará com a participação do Arcebispo Metropolitano de Campo Grande Dom Dimas Lara Barbosa, além dos arcebispos, o auxilar Dom Mariano Danecki Emérito e Dom Vitório Pavanello, que celebrarão missas durante todo o novenário.

De acordo com o Pároco Padre Marcelo, a expectativa é positiva para a vinda dos fiéis, “é a maior festa religiosa do estado de Mato Grosso do Sul, dia 20 que é dia de São Sebastião vem pessoas de várias cidades do estado, gente de fazendas e chácaras de maneira que isso fica cheio, quase intransitável. Já entramos com sucesso, não por nossos esforços, mas pela própria tradição do povo, buscar em São Sebastião alívio para suas dores e enfermidades. Nós já temos o nosso público que são os fiéis, graças a Deus”.

O SANTO

São Sebastião que é padroeiro de mais de 264 cidades do Brasil, inclusive da cidade do Rio de Janeiro é protetor das lavouras e a imagem de São Sebastião percorre diversas fazendas de Campo Grande para abençoar e proteger as propriedades.

Confira a programação dos 13 dias de festa na Paróquia São Sebastião:

Churrasco 08/01 (Domingo)

1° Dia da Novena e abertura da festa: 11/01(quarta-Feira) às 18h30min

2° Dia da Novena: 12/01(quinta-feira) às 19h

3° Dia da Novena: 13/01(sexta-feira) às 19h

4° Dia da Novena: 14 /01(sábado) às 19h

5° Dia da Novena : 15/01(domingo) às 19h

Almoço Pantaneiro 15/01 (domingo)

6° Dia da Novena: 16/01(Segunda-feira) às 19h

7° Dia da Novena: 17/01 (terça-feira) às 8h

8° Dia da Novena: 18/01(quarta-feira) às 19h

9° Dia da Novena: 19/01(quinta-feira) às 19h

Solenidade do Padroeiro 20/01 (sexta-feira) início às 06h- término às 19 horas

Encerramento da festa: Leilão com churrasco 22/01- Local: Clube de Laço Comprido (CLC)

Todos os eventos realizados pela comunidade da Paróquia acontecerão na própria igreja que fica localizada na rua Minas Gerais, n°549 bairro Monte Carlo em Campo Grande. Para mais informações sobre o evento o contato é 3317-4863.