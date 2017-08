na capital Parecer da Semed suspende

licitação para compra de uniformes Atual contrato vigente tem valor de mais de R$ 8,5 milhões

Saiba Mais Compra de uniformes fica R$ 692 mil mais cara

Parecer da Secretaria Municipal de Educação (Semed) indicou a anulação do pregão que previa registro de preços para aquisição de uniforme escolar para a rede municipal de ensino de Campo Grande. A medida foi tomada pela Diretoria Geral de Compras e Licitação.

O aviso foi publicado hoje no Diário Oficial do Município e assinado pelo diretor-geral de Compras e Licitação, Ralphe da Cunha Nogueira.

O resultado do parecer da Semed não foi divulgado até a publicação desta matéria. A entrega dos uniformes neste ano está atrasada e a empresa responsável pelo fornecimento é a Reverson Ferraz da Silva-ME.

Mesmo sem concluir o serviço de entrega, a empresa obteve reajuste no contrato no valor de R$ 692.075,00. No total, a Reverson vai receber R$ 8.568.745,00.

O reajuste foi feito logo depois de o prefeito Marcos Trad (PSD) ter anunciado a suspensão de parte do pagamento à empresa, em razão da entrega duplicada de lote com 40 mil camisetas, para alunos na faixa etária de 8 a 14 anos. Isso no começo de agosto.

Até 3 de agosto as camisetas com numerações maiores, destinadas aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, não tinham sido entregues.