Com mudança de projeto, o prédio que começou a ser erguido na década de 1990 para se transformar em rodoviária no Bairro Cabreúva e que posteriormente, a partir de 2009, passou por reformas para abrigar um Centro de Belas Artes, agora poderá tornar-se shopping ou mesmo local para eventos. A proposta é de que a prefeitura de Campo Grande formalize uma Parceria Público-Privada (PPP) para que alguma empresa dê um destino certo para o espaço.

O secretário de governo Antônio Cézar Lacerda Alves explica que a proposta já foi apresentada ao Ministério do Turismo, que disponibilizou, entre 2008 e 2011, R$ 8,7 milhões para que a área fosse transformada em Centro de Belas Artes. Mas, diante dos vários entraves burocráticos, falência da empresa que realizava as obras e falta de recursos para contrapartida, a atual administração municipal resolveu dividir o local com a iniciativa privada.

“Só assim deixaremos de ter aquele esqueleto às margens da Ernesto Geisel e dando à iniciativa privada a chance de fazer dali um shopping ou centro de eventos”, garantiu. Até o momento, duas empresas já estariam interessadas no local, conforme Lacerda, que não informou os nomes. “Um empresa quer fazer dali um centro de eventos para apresentações diversas, outra um shopping com espaço público”, comentou.

