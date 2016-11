Festa Parada LGBT leva cores do arco-íris

para o Centro de Campo Grande Neste ano, várias ações educativas ocorrem durante o dia

Acontece desde a manhã deste sábado, no Centro de Campo Grande, ações que fazem parte da 15ª edição da Parada da Cidadania LGBT. Depois de atividades sociais e educativas, participantes do evento percorrem as ruas da Capital com objetivo de diminuir o racismo, machismo e a "LGBTfobia".

Segundo a programação da Associação das Travestis e Transexuais do Estado (ATMS), às 16h30 houve a saída dos trios ao som de músicos. A concentração começou às 14 horas, na Praça Ary Coelho.

A festa no Centro termina às 22 horas com Show da Diversidade outra parte da comemoração vai para a boate SIS.

APOIO

Os recursos para a parada foram liberados a partir da fonte de despesa do fomento à cultura e o convênio foi firmado com a ATMS.

A associação que organiza o ato precisa fazer prestação de contas do uso do dinheiro público e apresentar na fundação entre 1º e 30 de janeiro de 2017.

“Muito mais do que festa, o encontro serve para dar visibilidade ao movimento, garantindo nosso respeito como cidadãos”, explicou Cris Stefany, uma das idealizadoras da parada e coordenadora de Políticas Públicas LGBT na Prefeitura de Campo Grande.