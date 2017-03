Campo Grande Para tirar lixo de córrego, prefeitura

faz poda radical em árvores Ação da prefeitura divide opiniões entre moradores do bairro

Árvores cortadas ou podadas radicalmente nas margens do córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, fizeram com que o cenário da região do bairro Aero Rancho mudasse nos últimos dias. Apesar da prefeitura justificar que fez o trabalho para retirar lixo do córrego, a ação divide opinião de moradores.

O aposentado Castor Melgarejo, de 70 anos, informou estar revoltado com a situação. Ele conta ter plantado várias árvores na beira do córrego para melhorar a paisagem, refrescar o clima e para preservar o meio ambiente. De acordo com o aposentado, além das árvores, até pés de mandioca foram retirados.

“Tenho uma árvore na calçada, se eu quiser arrancá-la tenho que ir em vários órgãos para pedir autorização e, se caso cortar sem autorização legal, sou multado. Mas a prefeitura pode arrancar as árvores sem mais nem menos. Eles não plantam, para que querem tirar”, questiona o aposentado.

Por outro lado, a moradora Fátima Tenório, de 52 anos, que mora próximo do local, afirma estar satisfeita com o trabalho da prefeitura. Para ela, sem as árvores fica mais fácil de caminhar à noite pelo bairro por questão de segurança.

“De noite vários usuários de drogas ficavam em baixo dessas árvores e no escuro era perigoso passar por ali, sem essas árvores fica mais fácil de passar pela rua”, afirma.

A dona de casa Nelma de Cássia Borges de 43 anos também preza pela segurança mas não vê a necessidade de tirar as árvores. “Realmente temos que andar à noite e é perigoso, mas é necessário fazer a limpeza constante do mato, as árvores não vejo necessidade de tirá-las”, conta.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou à reportagem que foram feitas podas radicais em árvores da espécie leucena, considerada invasora e que serve de alimentação de gado, para retirar lixo do córrego. Poda também foi feita em vegetação com o mesmo fim, segundo a prefeitura.

Ainda conforme o município, novas árvores serão plantadas nas margens do rio.