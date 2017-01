Aterro fechado Para resolver impasse do entulho, 4 áreas devem ser liberadas para 3 empresas Município descarta continuar recebendo restos de construção civil

A prefeitura de Campo Grande estuda liberar para três empresas o serviço de recebimento e tratamento do entulho de construção civil. O assunto está desde o mês passado no centro de impasse que espalhou caçambas lotadas pelas ruas da cidade.

Como solução paliativa para retirar das ruas cerca de 3,8 mil recipientes cheios de lixo, o município fechou acordo com a concessionária CG Solurb que começou a receber ontem os entulhos em lixão no bairro Dom Antônio Barbosa.

Por dia, a empresa receberá 100 caçambas que precisam ser pesadas e têm capacidade limite para poderem despejar tudo no aterro. A expectativa é que todo o trabalho dure mais de 1 mês.

Com o aterro de entulhos fechado por decisão judicial desde o início de dezembro, a prefeitura tenta agilizar o processo para acabar de vez com o problema. O município já descartou a possibilidade de continuar responsável pela destinação do entulho porque legislação ambiental prevê que o gerador do lixo seja responsável em “dar um fim” no resíduo.

O secretário de Governo do município, Antônio Lacerda disse nesta manhã que duas empresas já possuem licenciamento para o serviço. No entanto, uma delas tem autorização parcial, ou seja, só pode receber e destinar alguns tipos de entulho, que são divididos por classificação A, B, C e D.

Atualmente, a prefeitura trabalha para liberar o licenciamento total para uma dessas duas empresas e autorizar o funcionamento de uma terceira. Todas elas depositariam o entulho em quatro áreas que são alvos de estudo pela prefeitura.

“O licenciamento pode demorar até 1 ano para sair, mas vamos tentar agilizar para fazer em dois meses”, disse o secretário.

O prefeito Marcos Trad (PSDB) esteve nesta manhã na área onde o entulho é recebido pela Solurb desde ontem e afirmou também que os próprios empresários do setor podem criar uma cooperativa para prestar esse serviço de recebimento e destinação do resíduo. “Para não encarecer tanto”, disse o prefeito.

A expectativa dos empresários é que o preço final para o consumidor que aluga caçambas dobre. Atualmente, o valor varia de R$ 150 a R$ 200, mas com pagamento de taxa para empresa que receberá o entulho, o aluguel pode custar até R$ 300.