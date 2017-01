DESCONTO DE 20% Prefeitura faz plantão neste fim de semana para receber IPTU com 20% de desconto Marcos Trad espera que dinheiro do imposto possa pagar salários atrasados

Saiba Mais Sem dinheiro, prefeitura conta com IPTU para pagar salários

Com poucos recursos nos cofres públicos, “herança” da gestão anterior, a prefeitura aguarda o dinheiro arrecadado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para pagar os servidores. Para isso, será realizado plantão oferecendo 20% de desconto no pagamento do imposto neste sábado (7) e domingo (8), das 8h às 16h. O desconto é apena para pagamento à vista.

Conforme o prefeito Marcos Trad e o secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (Seplanfic), Pedro Pedrossian Neto, central atenderá na antiga Câmara Municipal e terá equipe de tesouraria e segurança ao contribuinte.

Lembrando que para ter direito aos 20% de desconto, o contribuinte precisa estar em situação regular com a prefeitura, ou seja, não pode ter débitos passados. Quem estiver em dívida pode aderir ao Programa de Conciliação Fiscal (Refis) e já se beneficiar com o desconto.

Já quem optar em pagar o IPTU até o dia 10 de fevereiro terá 10% de desconto, e quem optar pelo pagamento parcelado em 10 vezes terá 5% de desconto.