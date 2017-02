Em 2017 Para economizar R$ 215 milhões,

prefeitura reduz investimentos em 13,6% Cada secretaria, com exceção de Saúde e Educação, terá de cortar custeio

A prefeitura reduziu em R$ 13,6% os recursos que seriam investidos ao decorrer desse ano em Campo Grande. O objetivo é que com essa medida, seja economizado um montante de R$ 215 milhões até o fim de 2017.

Durante apresentação do balanço econômico dos últimos quatro meses, que leva em conta os últimos meses da gestão Alcides Bernal (PP), a equipe de Marcos Trad (PSD) afirmou que será exigido de cada secretaria, com exceção de saúde e educação, corte de 20% no custeio.

Sobre as áreas mais impactadas com a redução dos investimentos, detalhes não foram revelados pelo secretário de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, segundo ele, discussão será feita com as secretarias para que os cortes sejam definidos.

“Estamos contingenciando em R$ 215 milhões [do orçamento] para que não haja deficit, fornecedor e salários em atraso”, afirmou.

Em relação ao pagamento a fornecedores, o secretário afirmou que negociações continuam sendo feitas sobre pagamentos não feitos na gestão Bernal. Os compromissos de janeiro e fevereiro, segundo Pedrossian, estão todos em dia.

SERVIDOR

Ainda segundo o secretário, atualmente a Capital está em 52,86% no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Há preocupação em relação aos demitidos da Omep-Seleta, que terão de ser “absorvidos” pelo município. Atualmente, de 3,5% a 4% do total da folha é representado por comissionados.

Ainda como medidas para economizar, a prefeitura deve iniciar em breve corte de plantões de servidores da saúde, para evitar excessos e plantões fantasmas. Segundo o secretário, há casos de servidores que fazem 25 plantões por mês.

Sobre reajuste salarial dos servidores, Pedrossian descartou a possibilidade de aumento no salário.