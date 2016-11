FINAL FELIZ Pai encontra filho depois de ex-mulher ser presa dois anos após cometer homicídio Emory, foragida da Justiça da Bahia, foi presa na manhã de hoje

Pouco mais de dois anos sem notícias do filho Nicolas, de 13 anos, Adham Wahab segue para Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, Espírito Santo para buscar o adolescente, que até então estava morando com a mãe, Emory Luiza Rodrigues Ramos, de 34 anos, foragida da Justiça da Bahia, acusada de homicídio.

De malas prontas, o tatuador pega estrada rumo ao tão esperado reencontro. “Estou muito feliz que o encontraram, mas, a partir de agora tenho um novo desafio, pois, querendo ou não, é a mãe do filho que foi presa”, desabafou.

O Portal Correio do Estado publicou reportagem, no domingo, mostrando a agonia do pai, que até então estava sem notícias do filho.

Hoje, Adham contou à reportagem que uma rede de televisão transmitiu o caso a nível nacional, o que contribuiu para a localização da ex-mulher. “Depois que a reportagem foi ao ar, várias pessoas começaram a ligar informando onde meu filho e a mãe dele estavam escondidos, assim como o falso nome que ela estava usando”, relatou.

Com medo de ser presa, conforme o ex-marido, Emory ligou para a mãe buscar os três filhos que ela estava deixando com a vizinha, pois teria que fugir. “Mas não deu tempo, a polícia chegou antes e ela foi presa”, reforça Adham, aliviado.

O CASO

Adham procurou a imprensa com objetivo de encontrar o filho, que há mais de dois anos não mandava notícias. Ele, que tem em Campo Grande um estúdio de tatuagem, e Emory, bacharel em Direito, não foram oficialmente casados mas moraram juntos e tiveram Nicolas em meio a um relacionamento conturbado, como ele mesmo descreve. Quando o menino tinha dois anos de idade o casal se separou e a ex-mulher fugiu com dois hips argentinos para a Bahia. Nessa época, Adham ficou 11 meses sem notícias do menino.

“Entrei com pedido de guarda do Nicolas e ganhei. Fiquei com ele por uma semana apenas. Quando ele tinha três anos e pouco ela veio me procurar. Sentamos, conversamos e ela chorou, ajoelhou e me prometeu mudanças. Decidimos que era melhor ele ter a mãe por perto. Mas quando devolvi meu filho, ela voltou para a Bahia”.

Durante os anos seguintes Adham visitava Nicolas com frequência na Bahia. “Quando tive mais condições eu ia na Bahia visitá-lo. Mas ela mudava de endereço e de telefone constantemente. O que dificultava meu contato com ele”.

Quando o menino, fez 11 anos, a ex-mulher matou o tio, José Antunes, na Bahia, e fugiu. Desde então, Adham estava sem notícias do único filho.