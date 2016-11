Afonso Pena Pai e filha ficam feridos ao serem

atingidos por táxi em cruzamento Os dois foram socorridos com suspeita de fraturas nas pernas

Pai e filha ficaram machucados depois de sofrerem acidente, na tarde de hoje, por volta das 16h40min, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Alexandre Farah, no Bairro Amambaí, em Campo Grande. Os dois seguiam pela avenida, com a moto Honda CB300, quando foram atingidos por condutor de táxi, que cruzava a pista com o veículo Fiat Siena.

Conforme informações apuradas no local, Félix de Deus e a filha, Mirella de Deus, de 24 anos, foram atingidos e arremessados da moto que era conduzida pelo pai. Já o motorista do carro, Carlos Jordão, de 55 anos, nada sofreu.

Após a batida, Carlos contou que saiu correndo do carro para socorrer a mulher. “Ela estava querendo levantar, então eu fui lá para segurá-la”, contou. Testemunhas disseram que o homem chegou a desmaiar na hora da batida.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados conscientes para a Santa Casa de Campo Grande com suspeita de fratura nas pernas. Mirella sentia muita dor na hora do resgate e chamava pelo pai.

Há 16 anos na profissão, Carlos conta que nunca havia passado pela situação. Conforme ele, o sinal estava verde, por isso atravessou. “Cheguei no sinaleiro, reduzi, vi que estava verde e passei”, relatou.