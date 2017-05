TRAGÉDIA Pai de bebê morto em acidente

recebe alta e fica preso na Depac Sérgio Augusto foi levado para a Santa Casa depois da colisão

Sérgio Augusto Barbosa Xavier, 25 anos, que se envolveu em dois acidentes hoje em Campo Grande e em um deles o filho dele morreu na batida, já está preso na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro.

Há a acusação que Xavier dirigia embriagado. Ele colidiu com um veículo no bairro Santo Amaro e fugiu. Acabou perseguido pelo outro motorista e durante a fuga bateu de frente em um segundo carro. Nessa colisão, o filho dele, que estava no banco da frente, foi arremessado contra o parabrisa e morreu no local. Sérgio Augusto Barbosa Xavier Neto tinha oito meses.

O motorista precisou de atendimento médico e foi levado para a Santa Casa ainda na madrugada de hoje. Depois de receber alta, foi encaminhado para a Depac Centro.

A mãe do bebê e outra filha do casal, de 9 anos, também estavam no carro. Elas passaram pela Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) da Vila Almeida. O velório da criança já está ocorrendo e a mulher acompanha a funeral na tarde de hoje.

A tia da mãe do bebê, Lyana Rocha, 46 anos, disse ao Portal Correiod oEstado que o delegado da Depc informou que Sérgio ficará na delegacia até amanhã. "Depois não sei para onde ele vai, mas hoje ele não sai de lá. A mãe está arrasada. O casal estava bem, mas Sérgio bebia demais", disse Lyana, que acompanhava o velório do bebê.

COLISÕES

O acidente mais trágico envolvendo a família aconteceu na madrugada de domingo, entre as Ruas Yokoama e Palestina, no bairro Santo Amaro.

Sérgio Augusto Barbosa Xavier fugia de outro veículo que ele havia batido anteriormente. Durante a fuga, ele entrou na contra mão da Rua Yokoama e bateu de frente com Palio.

Na colisão, o bebê de oito meses, que estava no colo da mãe, de 24 anos, bateu a cabeça no parabrisa do carro, não resistiu e faleceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Almeida, segundo a tia da criança.

Ainda não se tem informações sobre o outro carro que perseguia Sérgio. A família que estava dentro do Palio já está bem, mas precisaram de atendimento na UPA do Vila Almeida. O motorista desse veículo também estava embriagado e chegou a ser preso. O nome dele não foi divulgado.