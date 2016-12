ALEGRIA DE FIM DE ANO Pacientes em tratamento por insuficiência renal ganham festa de Natal Ação é realizada pela equipe de enfermafem em parceria com a Igreja Evangélica Deus de Aliança

Pelo terceiro ano consecutivo, pacientes em tratamento por insuficiência renal crônica, na Santa Casa de Campo Grande, foram alegrados com uma festa natalina preparada pela equipe de enfermagem que atende o setor de hemodiálise, em parceria com a Igreja Evangélica Deus de Aliança.

A programação teve início hoje, com duas turmas (matutino e vespertino) de pacientes, prosseguindo amanhã, com outras duas turmas. As festas natalinas, coordenadas pelo enfermeiro Henrique Ozuna, têm proporcionado momentos de alegria aos pacientes, que ouvem mensagens e músicas, recebendo também lanches, panetones e lembranças de Natal. Neste ano, as apresentações musicais contam com a participação das igrejas Deus de Aliança, Congregacional (Coophavila II) e Missionária Irmãos de Fé.

Para a coordenação, eventos como esse reforçam a importância que cada paciente tem para os profissionais que prestam atendimento em hemodiálise, bem como a ideia de que a fé pessoal também é um componente significativo no processo de tratamento.