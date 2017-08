AV. Mato Grosso Orientação sobre mudanças

em rotatória é novo desafio Inaguração da obra será na quarta-feira (16)

Com investimento milionário e com a expectativa de solucionar um dos grandes gargalos do trânsito em Campo Grande, a rotatória do cruzamento das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins (Via Parque) será inaugurada amanhã. Ainda assim, a Prefeitura de Campo Grande começou na noite de segunda-feira a fazer testes e ligou os semáforos.

Ao que tudo indica, os motoristas vão encontrar dificuldades para trafegar no local, mesmo após as melhorias com alargamento da pista e instalação de quatro conjuntos de semáforos, obra que custou R$ 1.623.015,50 – recursos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

O diretor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Sidinei Oshiro, responsável pela área, explica que o sistema para o fluxo de veículos é inovador na cidade e poderá gerar dúvidas e confusão no início do funcionamento.

“É como se fosse um relógio, a abertura dos semáforos é calculada. Foi feita uma pesquisa de fluxo no local e, assim, os tempos vão abrindo, é tudo coordenado. Qualquer ação no trânsito, no início, a pessoa fica perdida, é natural até se acostumar com a ideia.”

*Leia reportagem, de Natalia Yahn, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.