CAMPO GRANDE Operação pente-fino termina com

30 celulares e até tablet apreendidos Polícia também encontrou 175 porções de maconha e 54 de cocaína

Ação da tropa do Choque e de agentes penitenciários terminou com 30 celulares, um tablet, 26 carregadores, três chips, duas baterias, 175 porções de maconha e 54 papelotes de cocaína apreendidos, hoje, no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen), as revistas aconteceram nas celas do pavilhão 6 e da galeria B do pavilhão 2. Ao todo, 21 agentes penitenciários e 57 policiais participaram da operação pente-fino.

A Agepen informou ainda que esta operação fez parte do cronograma de atividades da instituição e já estava programada.

Assim como nos maiores presídios do país, na Máxima também há integrantes de diferentes facções criminosas, as quais estão em guerra. Série de rebeliões vem ocorrendo desde o começo do ano em Manaus (Amazonas), Roraima (RR) e Rio Grande do Norte (RN). Mais de 90 detentos morreram e dezenas de outros ficaram feridos.