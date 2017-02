Campo Grande Operação do Exército tem 500 militares

em busca de drogas e celulares na Máxima Ação foi batizada de varredura e iniciada depois de pedido do Governo

Batizada de Operação Varredura, ação que acontece desde às 7 horas de hoje na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, tem como objetivo encontrar drogas, armas, celulares e outros materiais ilícitos na unidade. De acordo com o Exército, 500 militares participam dos trabalhos que também têm apoio da Polícia Militar.

Segundo o Comando Militar do Oeste (CMO), a atuação foi solicitada pelo Governo do Estado depois que decreto presidencial, de 17 de janeiro, abriu a possibilidade de ação militar nos presídios. Na época, unidades carcerárias do Nordeste viviam o ápice da crise no sistema prisional.

Como acontece em outros estados, apesar de fazer varredura em todo complexo, não há contato entre os militares do Exército e os presos. Se for necessária qualquer intervenção desse tipo, será feita por policiais do Batalhão de Choque da PM.

Também são usados helicópteros, sistema de tecnologia que transmite vídeos em tempo real, cães farejadores, drones e outros equipamentos do Exército.

Não há previsão de quando a operação se encerra. Balanço das primeiras ações deve ser divulgado ainda hoje.