PREVENÇÃO Operação da PM prende 18 foragidos

e recupera 8 veículos na Capital Policiamento reforçado aconteceu no fim de semana em Campo Grande

Operação da Polícia Militar que aconteceu em Campo Grande entre os dias 20 e 22 deste mês prendeu 18 pessoas que estavam foragidas da Justiça e recuperou oito veículos que haviam sido roubados ou furtados. Além disso, nos dois dias de ação planejada como medida de prevenção a crimes, quase 2,5 mil pessoas e 1,3 mil veículos foram abordados.

De acordo com nota da PM, a operação foi continuidade ao reforço na segurança que foi feito no fim de ano, denominado “MS Seguro”. Equipes de unidades do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) atuaram em diversas áreas da Capital.

O objetivo foi apreender armas, drogas e dar cumprir mandados de prisão, bem como recuperar veículos roubados ou furtados, averiguar irregularidades na documentação e falta de equipamentos obrigatórios.

No período, foram intensificadas as fiscalizações em bares, lanchonetes, postos de combustíveis e nos locais com maiores índices de reclamação de perturbação da tranquilidade e do sossego.

Ainda como resultado da operação, foram aplicadas 157 multas e 53 veículos foram removidos ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).