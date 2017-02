NADA DE FOLIA NAS BRS PRF usa drone para 'caçar' condutores infratores durante o carnaval em MS Uso de farol alto é obrigatório e pode acarretar multa

Começou à meia-noite de hoje, no quilômetro 454 da BR-163, a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação, que termina à meia-noite de quarta-feira, ocorre todos os anos e tem como objetivo intensificar a fiscalização na rodovia durante o período de folia. Para este ano, a polícia irá contar com reforço de Drone na realização dos trabalhos. O equipamento foi adquirido em novembro do ano passado e será o primeiro carnaval com uso da nova tecnologia.

O uso do farol alto é obrigatório e o não cumprimento da regra pode acarretar em multa ao motorista de R$ 130,16.

Na semana passada a PRF iniciou parte da operação de feriado. Na ocasião, o foco da fiscalização foi o estado de conservação dos veículos. Agentes inspecionaram as condições dos pneus e outros itens de segurança. Caminhões com guincho foram deslocados para a área de fiscalização porque os veículos reprovados foram apreendidos.

A Operação Rodovidas está em sua segunda fase. A primeira foi deflagrada para compreender o período de Natal e ano novo. Além da má conservação, agora por conta do Carnaval, embriaguez ao volante também vai ser uma das infrações mais fiscalizadas pela PRF. As 10 equipes que foram distribuídas nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul estão com bafômetros.

Durante período onde o fluxo de veículos é maior, a PRF terá como foco prevenir acidentes e diminuir a violência no trânsito. Além disso, as fiscalizações serão intensificadas para combater infrações graves como embriaguez, excesso de velocidade, ultrapassagens, não uso do cinto de segurança por motoristas e passageiros e estado de conservação dos veículos.

Através de análises a PRF levantou dados estatísticos que apontam cerca de 20 trechos com maior necessidade de reforço na fiscalização, considerando a especificidade de cada região e períodos específicos.

Serão utilizados ainda radares móveis que estarão distribuídos em pontos específicos. Em data e horário estratégico está restrito o tráfego de veículos longos como caminhões bitrens, com dimensões excedentes e cegonhas.

CARNAVAL 2016

No ano passado, 9.011 veículos foram abordados e 1.338 autos de infração acabaram aplicados. Ao todo, 4.158 veículos estavam andando acima do limite de velocidade durante operação do Carnaval 2016. O teste de bafômetro aconteceu com 3.910 pessoas, sendo 87 autuações e 20 presos por embriaguez.

No caso de mortes nas rodovias, quatro pessoas faleceram ano passado. O número de acidentes chegou a 49 e os casos graves (quando uma pessoa, pelo menos, fica ferida) foram oito. De 2015 para 2016 houve redução de 160 para 145 no número de óbitos na estrada federal de MS.

PARCERIA

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza hoje, simultaneamente ao trabalho da PRF, panfletagem aos veículos no intuito de alertar as famílias para violência sexual de criança e adolescente.

“A violência sexual pode vitimar, no período de festa, crianças e adolescentes, onde ocorre exagero de bebida alcoólica”, destacou Carlos Alberto, coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente (Nudeca).