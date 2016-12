CAMPO GRANDE No dia do aumento de tarifa,

ônibus quebra e revolta usuários Condições de veículos são reclamações constantes

No dia em que a tarifa do transporte coletivo de Campo Grande subiu para R$ 3,55, usuários ficaram revoltados quando um ônibus da linha 083-Expresso Aero Rancho/Nova Bahia quebrou no meio da Avenida Marechal Deodoro.

Segundo informações de leitores do Portal Correio do Estado, o ônibus que saía do Terminal Aero Rancho ao seguir pela Avenida Marechal quebrou no meio da pista, deixando os usuários sem condução nenhuma.

O vendedor comercial Bruno Franco de 19 anos disse à reportagem que além do transporte estar lotado, quando quebrou no meio da pista as pessoas tiveram que descer e ficar paradas na calçada esperando. Até então eles achavam que a empresa mandaria outro ônibus no lugar para substituir, porém eles esperaram e a empresa não deu nenhum retorno.

“Além de esperar atoa, as pessoas tiveram que pegar outros ônibus que estavam passando pelo local para tentar chegar no trabalho, mas que já estavam bastante atrasadas”, afirma o vendedor comercial.

Ele ainda complementa que além do atraso, os passageiros não receberam nenhuma satisfação da empresa referente ao caso, e tiveram que “se virar” por conta própria para chegar aos seus destinos.

“É responsabilidade da empresa fazer a manutenção do ônibus, ainda mais com o aumento da tarifa, na minha opinião a mudança no transporte não será tão cedo”, comenta.

OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte público na Capital e até a publicação dessa matéria não houve posicionamento da empresa.

AUMENTO DA TARIFA

O decreto do aumento da tarifa foi publicado ontem no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e a partir hoje já é válido o valor de R$ 3,55. Ou seja 0,30 centavos a mais que o valor anterior de R$ 3,25 para linhas convencionais.

