SÃO CONRADO Ônibus apedrejado em rua da Capital

e três pessoas ficam feridas Polícia Militar foi até o local, mas suspeito não foi encontrado

Três pessoas, que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram feridas depois de suspeito arremessar pedra em ônibus que transitava, na tarde de hoje, pelo bairro São Conrado em Campo Grande. A Polícia Militar foi até o local em busca do suspeito, mas ele conseguiu fugir.

À reportagem do Portal Correio do Estado, o motorista do ônibus da linha 307 relatou que seguia pela Rua General Carlos Alberto de Mendonça, quando reduziu a velocidade para o embarque dos passageiros e ouviu um barulho.

Ele disse ter visto, pelo retrovisor, o jovem correndo depois de jogar pedra contra o ônibus. Três pessoas acabaram se machucando com os estilhaços do vidro e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Os ferimentos foram leves.

“Não esperava isso! Poderia ser muito pior se o ônibus estivesse indo para o terminal, quando está mais lotado”, explicou o motorista.