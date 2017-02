EDUCAÇÃO Ofício confirma adesão a ata de preços paulistana para uniformes escolares Reunião ainda hoje pode definir itens e quantidades a serem comprados

Prefeitura de Campo Grande foi autorizada, ontem, a utilizar ata de preços da capital paulista para aquisição de uniformes. Negociação durou quase três semanas. Consórcio tem a investigada Nilcatex Têxtil, que forneceu por mais de 10 anos os itens à prefeitura, como participante.

Autorização chegou por ofício, conforme assessoria de imprensa, depois do expediente da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Reunião ainda hoje deve detalhar itens, quantidades e valor a ser investido na aquisição de uniformes para os 100 mil alunos da rede.

Dois lotes, homologados em dezembro, teriam despertado interesse do executivo municipal. Neles as empresas Brasil Sul Indústria e Comércio, EBN Comércio Importação e Exportação e Nilcatex apresentaram melhor preço em consórcio.

Sete itens estão incluídos na licitação paulistana, sendo os kits formados por cinco camisetas e pares de meia, além de uma jaqueta, calça, blusão, bermuda e par de tênis. Campo Grande, de acordo com a secretária de Educação Ilza Mateus, teria interesse na aquisição de camisetas, bermudas e tênis.

Planejamento financeiro da Semed dispõe de R$ 12,292 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 2,060 milhões do tesouro municipal para a compra que há cinco anos não tem itens entregues antes do início das aulas.

No caso das bermudas, que tiveram qualidade questionada pelos pais no ano passado, elas voltariam a ser de poliamida. Já as camisetas compostas de 50% algodão e 50% poliéster. Golas e mangas contariam com detalhes azuis, com mudança apenas da logomarca da prefeitura.

INVESTIGADA

Inquérito do Ministério Público Estadual (MPE), em maio do ano passado, apurava irregularidade em contratos da empresa Nilcatex Têxtil com a administração pública de Campo Grande. Há dez anos ela seria responsável pelo fornecimento de itens de informática, kits escolares e uniformes.

Histórico da empresa inclui investigações por formação de cartel, pagamento de propina, financiamento de campanha e superfaturamento nos estados de Roraima, Paraná e São Paulo. Procurada pela reportagem, não houve resposta até o fechamento.

Foram repassados, somente nos últimos quatro anos, R$ 19,8 milhões a Nilcatex para fornecimento de uniformes escolares e tênis aos alunos da rede municipal de ensino. A empresa também teria fornecido itens ao governo estadual.