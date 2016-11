CAMPO GRANDE Ocorrência mobiliza equipes dos bombeiros na Avenida Salgado Filho

Equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram, no início da noite de hoje (24), para atender suicídio, no pontilhão da Avenida Salgado Filho sobre a Ernesto Geisel, em Campo Grande.

A ocorrência tumultuou o trânsito e atraiu curiosos. Um homem ameaçava se jogar, quando testemunhas acionaram o resgate.

O socorro chegou rápido, porém, os bombeiros nada puderam fazer, pois a vítima já havia se jogado. O local ficou interditado e motoristas tiveram que desviar o trajeto.