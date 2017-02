começa sábado Obras de recapeamento interditarão quarteirões no Centro Trecho entre Afonso Pena e Brilhante, na Rua Guia Lopes, ficará fechado

A Rua Guia Lopes, no trecho entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Brilhante, em Campo Grande, será interditada a partir das 5h30 deste sábado (11).

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fará a interdição parcial da via para que o maquinário do Exército seja levado ao local. As obras de recapeamento do asfalto vão começar às 6h30 de segunda-feira (13).

Moradores das proximidades e motoristas terão alterados os acessos e devem ficar atentos. Agentes estarão no trecho para ajudar na orientação.

O trecho inicial do recapeamento é de 1,57 quilômetro e, no total, quatro quadras ficarão parcialmente fechadas. "A interdição parcial será feita na faixa de estacionamento e de rolamento do lado direito, permitindo acesso de veículos em parte da via", informou nota da Prefeitura de Campo Grande.

O Exército precisará ter livre parte da faixa de rodagem de caçambas e veículos estacionados. "As empresas já foram avisadas para retirar as caçambas no trecho de obras e neste sábado já não será permitido estacionamento no local. Se ainda ficarem veículos no trecho, os proprietários serão avisados para retirar com urgência o veículo", divulgou a Agetran.

TRECHO PARCIALMENTE INTERDITADO