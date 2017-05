recapeamento Obras comandadas pelo Exército estão paradas e sem data para serem retomadas Militares fazem treinamento antes de implantarem drenagem nas avenidas

As obras de recapeamento de responsabilidade do Exército estão paralisadas e sem data para serem retomadas.

De acordo com o assessor de imprensa do Comando Militar do Oeste (CMO), major Marcelo Machado, mesmo sem atividades, as obras ainda estão dentro do cronograma.

A perspectiva, segundo o major, é de reiniciar os trabalhos semana que vem, mas sem certezas. “A partir da próxima semana, devem ser retomadas; porém, mais informações não puderam ser obtidas porque o comandante não se encontra na cidade”, explicou.

Ontem, a reportagem do Correio do Estado percorreu os quatro trechos de responsabilidade dos militares, as avenidas Brilhante, Bandeirantes, Marechal Deodoro e Rua Guia Lopes, mas não havia máquinas operando em nenhum deles.

No acampamento armado na Brilhante, apenas as barracas estavam erguidas, sem máquina ou tratores estacionados. Conforme o CMO, o planejamento prevê treinamentos no Exército antes da nova etapa ser iniciada, que é a instalação do sistema de drenagem. No entanto, não há data para que as obras sejam reiniciadas.

