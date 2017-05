mobilidade Obra promete reduzir tempo

de trajeto para cinco minutos Serão instalados semáforos e mais pistas entre a Mato Grosso e a Via Park

A instalação de semáforos e a ampliação de pistas no cruzamento das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins/Via Park devem reduzir de 14 minutos para apenas cinco minutos a travessia entre o Parque dos Poderes e a Nelly.

As obras começaram há cerca de 40 dias e prometem melhorar o trânsito no local, que sempre foi considerado um gargalo.

Conforme técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o fluxo diário no trecho é de 18.320 veículos indo para o centro da cidade e 17.990 veículos em direção ao Parque dos Poderes.

Desde que as obras começaram, cerca de 40% já foi executado, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviço Público (Sisep).

O prazo inicial dado para a conclusão da obra é de pelo menos 70 dias, mas o cronograma pode sofrer alterações em virtude das chuvas que ocorreram nos últimos dias.

O investimento previsto para o empreendimento é de R$ 1,6 milhão, viabilizados pelo governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

*Leia reportagem, de Tainá Jara, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.