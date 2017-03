AV. MATO GROSSO Obra para acabar com caos em rotatória na Capital recebe reforço de R$ 300 mil Detran aditivou convênio firmado com a prefeitura para reordenamento viário

As obras de reordenamento viário na rotatória da Avenida Mato grosso com a Via Parque, em Campo Grande, terão R$ 300 mil a mais, passando de R$ 1,3 milhão para R$ 1,6 milhão. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) aditivou em 25% o convênio firmado com a prefeitura. As obras devem começar ainda neste mês.

De acordo com o diretor-presidente da Agência Municipal de Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, houve necessidade de aditivar o convênio devido à ampliação do projeto, baseada em novos estudos técnicos.

OBRA

O projeto prevê a instalação de semáforos na avenida Mato Grosso com a avenida Nelly Martins (Via Parque); rua Antonio Maria Coelho com a Avenida Nelly Martins (Via Parque) e avenida Mato Grosso com a avenida Antonio Teodorowick. A obra também prevê intervenções na drenagem para abertura de uma pista adicional na avenida Mato Grosso.

Outra mudança para melhorar o fluxo dos veículos foi de um trecho da avenida Antonio Teodorowick (entre as vias Antonio Maria Coelho e Mato Grosso), que servirá como opção de acesso ao Parque dos Poderes e à região do bairro Carandá Bosque. O projeto prevê a instalação de quatro semáforos nas áreas de intervenção, equipados com controladores que regularão o tempo de duração do verde e do vermelho, conforme o fluxo de veículos.