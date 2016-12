CAMPO GRANDE Obra na Euler de Azevedo segue em ritmo lento e pista é levada por erosão Ontem, não havia nenhuma máquina trabalhando no local

Em ritmo lento, as obras de duplicação da Avenida Euler de Azevedo já provocam transtornos. Com as chuvas dos últimos dias, uma cratera se abriu onde será construída uma das novas pistas. O empreendimento tem duas frentes, e os trabalhos estão emperrados em ambas. Ontem no período da tarde nenhuma máquina estava trabalhando.

A obra foi autorizada pelo Governador Reinaldo Azambuja no dia 27 de julho deste ano e a previsão de entrega é de um ano. No total serão empregados na duplicação R$ 14,7 milhões. Para tocar o projeto, duas empresas foram contratadas por meio de licitação, sendo elas a Anfer Construções e Comércio Ltda e a Construtora Industrial São Luiz. Cada uma será responsável pelos serviços de reparo do asfalto, ampliação da pista, implantação dos serviços de drenagem e ciclovia em 4,5 quilômetros. A primeira empresa fará obra em 2,5 quilômetros e a outra, em 2 quilômetros, que devem sair do entroncamento da Avenida Presidente Vargas, até o anel viário na MS-080.

(*) A reportagem, de Gildo Tavares, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.