LABIRINTO DE CRETA Objetos avaliados em R$700 mil serão leiloados Carro de luxo, vinhos e televisão são um dos objetos apreendidos pela PF

Objetos apreendidos na Operação Labirinto de Creta pela Polícia Federal (PF), no dia 28 de julho, avaliados em R$ 700 mil serão leiloados. O juiz federal Odilon de Oliveira disse que é necessário esperar laudo da Polícia Federal para iniciar o trâmite do leilão. Além dos vinhos, foram apreendidos na operação, carros de luxo, televisão de 300 polegadas no valor de R$ 89 mil, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na 2ª fase da operação.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, Cléo Mazzotti, no esquema, empresas frigoríficas usavam várias empresas laranjas para sonegar altos valores em impostos e burlar direitos tributários dos funcionários sem levantar suspeitas.

Empresas eram divididas em grupos menores, que deviam os tributos e, dessa forma, a empresa mãe estava sempre em dia com o fisco.

A Receita Federal percebeu que as pequenas empresas montadas pelo grupo eram usadas para cometer as fraudes e não pagavam impostos, contruibição e dívidas trabalhistas.

Os fiscais da receita conseguiram apurar o crédito tributário deste grupo, mas não conseguiam recuperar os valores sonegados porque o quadro societário era composto por laranjas, pessoas sem capacidade econômica.

Grupo é investigado por crimes de sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato qualificado, fraudes previdenciárias e lavagem de dinheiro.

Segundo Mazzotti, os bens apreendidos visam ter uma garantia do ressarcimento do valor sonegado. São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Terenos e São Paulo (SP).

Um dos alvos da operação é o empresário José Carlos Lopes, conhecido como Zeca Lopes, dono do frigorífico Frigolop, localizado em Terenos. Na residência dele foi cumprido um dos mandados, onde foram apreendidos a adega de vinho, carro Porsche e vários objetos com valor acima de R$ 5 mil, segundo informou o advogado do empresário, José Trad.

Advogado afirma que todos os bens foram adquiridos de forma lícita e que não existe irregularidades nos negócios de Zeca Lopes, o que, segundo ele, será comprovado durante as investigações.

Esta ação policial é desdobramento de operação deflagrada em 6 de novembro de 2014, que combateu ações ilegais do frigorífico Beef Nobre, que resultou na condenação de um empresário do setor a 5 anos e 8 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Na ocasião, foram cumpridos mandados em Mato Grosso do Sul e interior do Paraná.

Na ação de hoje, são cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na casas dos investigados e empresas ligadas à Organização Criminosa. Participam da operação 100 policiais federais e 18 auditores da Receita Federal.

*Colaborou Glaucea Vaccari e Eduardo Miranda