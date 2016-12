Licitação Novo prédio do Detran custará

R$ 4,4 milhões e empreiteira é escolhida Ainda não foi definido o prazo para execução da obra

Construção do novo prédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), na sede do órgão, na MS-080, na Capital custará R$ 4,4 milhões. Escolha da empreiteira que executará a obra foi divulgada hoje, no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o resultado do processo licitatório, a empresa Gimenez Enganharia LTDA receberá R$ 4.452.901,78 milhões para construir o prédio. A unidade de Atendimento ao Cidadão funcionará na sede do órgão.

Ainda há prazo de cinco dias, contados a partir de hoje, para alguma das empresas concorrentes questionar o resultado. Se não houve mudanças, será estabelecido nos próximos dias o prazo da execução da obra.