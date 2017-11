Mudança Novo formato de provas do

Adotadas pela primeira vez em dois domingos consecutivos neste ano, provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em novo formato dividiram opiniões de candidatos em Campo Grande, conforme apurou o Correio do Estado no último dia de provas. Para quem aprovou a mudança, as vantagens apontadas foram o ganho de tempo para se preparar para as temidas provas de Exatas; já entre quem defende o retorno das provas ao formato original (sábado e domingo), estão as queixas de aumento da ansiedade e queda de rendimento. O resultado oficial do exame só será disponibilizado aos participantes em janeiro de 2018.

Léo Rocha, 26, e Lillian Cristina Carvalho, 30, fazem parte do grupo que aprovou a mudança de calendário. Para o casal, a separação das provas em dois domingos facilitou: "Estava muito cansativo, são questões muito extensas — 180 mais redação, somente na primeira prova", comentou Lillian, que atualmente recebe o seguro-desemprego e tenta pela segunda vez bolsa para o curso de Nutrição.

Para Léo, "a vantagem é que você tem uma semana para se preparar para a outra prova, que tem 90 questões e inclui Matemática, é uma disciplina que tem que deixar por último". Ele trabalha como operador de microdosagem e também faz pela segunda vez o Enem, com a expectativa de obter bolsa para o curso de Engenharia de Produção.

Já para a recreadora Adrielly Mariane de Araújo de Freitas Sovrani, 28 anos, "dois fins de semana seguidos é mais cansativo do que se fosse em um apenas. O rendimento não é o mesmo". Ela tenta uma bolsa integral pelo Prouni ou Fies para Psicologia na faculdade em que estuda.

Aparecida Cardoso Maciel, 30 anos, afirmou que as provas deste domingo foram mais puxadas que em anos anteriores. Ela também desaprovou a divisão das provas em dois domingos. "Gostaria que voltasse ao formato anterior. Você sabe que vai se preparar só para aquele fim de semana", disse a candidata, que fez o Enem pela terceira vez — este ano, foi o primeiro em que tentou bolsa para ingressar no curso de Nutrição.

Cronograma

O gabarito oficial do Enem será divulgado na próxima quinta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Já o Boletim de Desempenho deverá ser disponibilizado aos participantes em 19 de janeiro de 2018.