INAUGURAÇÃO Centro Integrado de Justiça abre amanhã

e deve atender 3 mil pessoas por dia Objetivo é facilitar rotina dos moradores que precisarem de serviços

O Centro Integrado de Justiça (CIJUS) Desembargador Nildo de Carvalho será inaugurado amanhã (8) e oferecerá diversos tipos de atendimentos à população. O prédio, reformado, onde antes era localizado o Shopping 26 de Agosto, deverá atender três mil pessoas por dia.

Conforme o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Maria Lós, o objetivo é facilitar o acesso dos moradores em um local central da cidade, com espaço climatizado e amplo. “Ali o cidadão poderá apresentar sua reclamação e ter o processo montado por um servidor, sem a necessidade de advogado ou defensor público”, disse.

Serão 300 postos de trabalho em dois turnos, com 600 profissionais trabalhando na Central de Processamento Eletrônico (CPE), além de 19 salas de audiência, 2 salas de palestra, 21 salas de conciliação, salas para a OAB/MS e Defensoria Pública Estadual, 300 lugares de espera com conforto, 16 gabinetes de juiz,

SERVIÇOS

O cidadão pode propor sua reclamação, a triagem, o serviço expresso, o gabinete médico e odontológico. Já no Departamento dos Juizados Especiais há duas salas amplas, além dos gabinetes para juízes, sala de reunião, central de segurança, sala de contadoria, de apoio para a Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria, Promotoria e para a OAB.

No prédio também está instalado a Secretaria Judiciária de 1º Grau; A Justiça Restaurativa terá sala de ludoterapia e brinquedoteca e o Núcleo de Projetos, como o de adoção e o Projeto Padrinho, também estará presente no local.

Para as Turmas Recursais foram disponibilizados plenário, com mais de 70 lugares, e sala ampla no pavimento superior.

O CIJUS conta com um estacionamento no subsolo e no terraço, com 277 vagas para carros e 82 motocicletas, com as devidas vagas preferenciais para idosos e deficientes. Também conta com acessibilidade e a ecoeficiência, sendo que o local tem elevadores, escadas rolantes, rampas e banheiros adaptados.

Somente a Vara da Infância e Juventude continua no Fórum de Campo Grande Heitor Medeiros, localizado na Rua da Paz, 14.