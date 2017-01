CAPITAL Nove bairros recebem o fumacê hoje

em ação intensiva contra o Aedes Programação do itinerário está sujeita a alteração devido o mal tempo

Inicio de combate intensivo ao mosquito Aedes aegypti começará hoje em Campo Grande e nove bairros já receberão serviço do Centro de Controle de Endemias e Vetoes (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com a aplicação do Ultra Baixo Volume (UBV), conhecido como “fumacê”.

O serviço será feito entre as 16h e 22h, nos bairros Vila Nasser, Tiradentes, Centro-Oeste, Leblon, Tijuca, Alves Pereira, Novos Estados e Los Angeles e Caiçara. A programação está sujeita a alteração em função da instabilidade climática.

A Sesau ainda orienta para que, no momento que o fumacê estiver passando pela rua, moradores abram as portas e janelas para que o inseticida seja devidamente distribuído no ar e circular dentro dos domicílios.

A aplicação do inseticida é um método recomendado pelo Ministério da Saúde que visa diminuir o número de casos de doenças transmitas pelo Aedes aegypti. Na Capital, os trabalhos estão sendo intensificados nos bairros onde há maior número de casos notificados e ocorrem diariamente.

Confira o itinerário divulgado pela Prefeitura Municipal: