CAMPO GRANDE Nomeado para cargo em comissão na prefeitura é flagrado no Rio de Janeiro Dácio Correia foi nomeado para função com salário de R$ 8 mil

O colunista social Dácio Correia, nomeado ontem para cargo em comissão da Prefeitura de Campo Grande, foi flagrado faltando serviço. Designado para ocupar o cargo de coordenador do centro de múltiplo uso da assistência social João Pereira Guedes, o Picolé, na Rua Heráclito Diniz de Figueiredo, no bairro Estrela do Sul.

Dácio ocupa o cargo de assessor-executivo I, símbolo DCA-2, nomenclatura dos designados com salário mensal de R$ 8 mil. Na publicação do Diário Oficial é dito que a nomeação de tem efeito a partir do dia 2 de janeiro de 2017. O colunista foi visto hoje por uma passageira que estava no mesmo voo com destino ao Rio de Janeiro. Ela disse ter estranhado o fato de ele atender uma ligação e disser que estava em Campo Grande, mesmo estando em terras cariocas.

O espaço que deveria ser administrado por ele atende em média 250 pessoas, entre crianças e idosos. Informações sobre cursos na unidade podem ser obtidas pelo telefone 3314-3706.

A reportagem do Correio do Estado tentou contato com o colunista, porém, o celular estava na caixa postal.