EDIÇÃO EXTRA Nomeações de Monteiro e Kayatt

são publicadas no Diário Oficial Governo publica edição extra para nomear conselheiros

Em edição extra do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul (DOE) desta sexta-feira (10), foram publicadas as nomeações de Márcio Campos Monteiro e de Flávio Esgaib Kayatt para exercerem o cargo de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Márcio Monteiro foi indicado pelo governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), para o lugar deixado pelo conselheiro José Ricardo Cabral, enquanto o nome de Flávio Kayatt foi sugestão de parlamentares para substituir Marisa Serrano.

Ricardo Cabral e Marisa Serrano tiveram as aposentadorias voluntárias concedidas recentemente pelo governador.