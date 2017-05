Trânsito “Maio Amarelo” começa com seis presos por embriaguez ao volante Campanha de conscientização dos motoristas começou na terça-feira (2)

Em pleno Maio Amarelo, campanha de conscientização dos motoristas sobre mortes no trânsito, ao menos seis pessoas foram presas no Estado depois de serem flagradas dirigindo embriagadas.

Um dos casos aconteceu na madrugada de hoje no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Ernesto Geisel no centro de Campo Grande.

Diego Brito Minervino, de 24 anos, foi flagrado por guardas municipais conduzindo motocicleta na contramão da pista. Ele desacatou os servidores e foi levado para a delegacia, onde constataram que ele estava bêbado.

Outro caso envolveu Clebson Gonçalves de Oliveira, de 34 anos. Na madrugada deste sábado, ele conduzia Yamaha Factor pela BR-163 em Campo Grande, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Tanto ele quanto o garupa da moto ficaram feridos. Eles foram socorridos por unidade de resgate da CCRMSVia e levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário. Clebson foi submetido ao teste de alcoolemia e o resultado foi de 0,51 mg/l, comprovando a embriaguez.

Em Bonito, Antônio Marcos Casadia Prates, de 41 anos, dirigia Saveiro com dificuldades o que chamou atenção de policiais militares que passavam pela Rua das Flores. Ele também passou pelo teste do bafômetro em que ficou comprovada a embriaguez.

Vanderlei de Oliveira Ramos, de 42 anos, foi preso na noite de sexta-feira depois de se envolver em acidente de trânsito no Jardim Tropical em Dourados. Ele invadiu a preferencial, bateu em carro e depois de perder o controle da direção acabou atingindo outros dois veículos.

Ramos foi socorrido e levado para o Hospital da Vida. Ele não quis fazer o teste de alcoolemia, mas confessou ter ingerido bebidas alcoólicas.

Jovem de 23 anos foi preso no início da tarde de hoje no bairro Santos Dumont em Três Lagoas. Felipe da Costa Gallani entrou na contramão da Rua João Dantas Filgueiras e acabou batendo em outro carro. Ele também não quis passar pelo teste do bafômetro, mas confessou que estava bêbado.

Homem de 50 anos também se envolveu em acidente de trânsito em decorrência da embriaguez ao volante. Pedro da Silva conduzia veículo pela Vila Taquarussu em Campo Grande quando bateu em outro carro.

Ele fugiu do local do acidente, mas foi encontrado pela polícia em bar da região. Ele também não quis fazer o teste do etilômetro, mas confessou que estava bêbado quando se envolveu em acidente.

CONSCIENTIZAÇÃO

A campanha “Maio Amarelo” foi lançada no dia 2 de maio em todo o país para conscientizar os motoristas sobre mortes no trânsito. Em Campo Grande, a ideia é aumentar a fiscalização durante esse período.