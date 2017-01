Imposto Para pagar IPTU com desconto ou renegociar, espera em fila passa de 1h Amanhã é o último dia para pagamento com 20% de desconto

Esta segunda-feira é o penúltimo dia para o campo-grandense que quer pagar o IPTU com desconto de 20%. Com isso, a Central do IPTU, que fica ao lado da prefeitura, na rua Arthur Jorge, lotou nesta manhã e teve contribuinte que esperou até 1 hora na fila para pegar senha e poder pagar o imposto ou renegociar dívida.

O funcionário público Francimar Araújo, de 54 anos, ficou cerca de 1 hora esperando na fila e ainda estava longe do guichê de atendimento. “Vou ter que esperar até o final, mas acho que deveria ter postos de pagamentos do IPTU nos bairros da cidade e não apenas em lugar só. É um absurdo ficar esperando mais de 1 hora na fila” desabafa.

Já a dona de casa Sônia Santos, de 49 anos, que estava com duas crianças, explica a dificuldade de enfrentar a fila. “Fica difícil ficar esperando todo esse tempo na fila e com duas crianças pequenas, mas não tenho onde deixá-las e preciso pagar minha guia de renegociação do IPTU”, comenta.

Além da grande procura para pagamento do imposto, queda no sistema que gera os boletos também exigiu muita paciência de quem esperava na fila.

De acordo com a prefeitura, no último fim de semana, 1.626 contribuintes, 760 no sábado e 866 no domingo, aproveitaram o plantão da Central de Atendimento e garantiram o desconto.

O horário de atendimento da Central é de segunda à sexta-feira das 8h às 16h.