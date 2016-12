REMOVIDOS DE FAVELA Bernal pede ressarcimento de despesas à ONG por não concluir obras no prazo Convênio terminou e Morhar não entregou casa para removidos da Cidade de Deus

No fim do mandato de Alcides Bernal (PP), a Prefeitura de Campo Grande abriu tomada de contas especial para pedir ressarcimento à Morhar Organização Social, que iniciou a construção de 300 moradias em terrenos nos bairros Bom Retiro, Vespasiano Martins, Dom Antônio Barbosa e Canguru, para onde foram removidas as famílias depois da desocupação da favela Cidade de Deus.

O convênio com a prefeitura foi firmado em junho deste ano, no valor de R$ 3,6 milhões, para construção de 300 casas populares em regime de mutirão. Conforme a nota publicada ontem, “o convênio venceu em 18/12/2016 e não foi renovado pela administração municipal, pois das 300 casas, somente 42 foram entregues concluídas e as demais inacabadas, descumprindo o cronograma especificado”.

O secretário municipal de Receita, Disney Fernandes, disse que apenas 53% do montante foi pago à Morhar. Por se tratar de convênio, parte do repasse é feito antes da execução das obras e não somente depois das medições de determinadas etapas, como ocorre em contratos. Ele não soube precisar o valor a ser ressarcido. “Se não foi cumprido o que constava no convênio, terá de devolver dinheiro”, disse.

Por diversas vezes, as construções já tinham sido paralisadas nos últimos meses por falta de material ou por atraso no pagamento dos trabalhadores. Moradores continuam em barracos, à espera da conclusão das casas.

Moradora do loteamento no Jardim Canguru, Edileuza Luiz, de 38 anos, disse ao Portal Correio do Estado que poucas casas foram construídas e, no meio deste ano, responsável pela ONG informou aos moradores que construções seriam paralisadas por falta de verba.

“Algumas casas estão em fase de acabamento, mas tem 53 famílias nos barracos. Não falam nada para a gente, as obras pararam e a gente está sofrendo toda vez que chove, que os barracos são levados”, disse