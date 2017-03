RURAL Em Mato Grosso do Sul, 43% da área

de milho 2ª safra já está semeada Estimativa é de que MS produza 9,180 milhões de toneladas

Os produtores rurais do Estado já plantaram 43,1% da área de milho 2ª safra estimada neste ciclo em 1,8 milhão de hectares. A estimativa foi divulgada pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) com base nas informações do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), projeto criado e mantido pela entidade.

Até o dia 24 de fevereiro, data da última coleta de dados realizada pelo Siga MS, a região sul apresentava plantio mais avançado, com porcentagem média de sua área plantada em torno de 46%. A região norte apresentava média parecida, com 44,6% da 2ª safra semeada e, a região centro, com 33,5% de sua área plantada.

PRODUÇÃO TOTAL

A entidade ainda estima que o Estado produza um volume de grãos de 9,180 milhões de toneladas. Houve quebra na safra 2015/2016 de milho, deixando a produção de Mato Grosso do Sul na marca de 6,098 milhões de toneladas de cereal colhido. Para a 2ª safra 2016/2017, por outro lado, a projeção é 50,5% superior ao resultado obtido no ano anterior.

Em relação à área, o total a ser plantado será 3,4% superior ao 1,74 milhão de hectares semeados na 2ª safra do ano passado, caso o número de 1,8 milhão de hectares se confirme.

PRODUTIVIDADE

Com isso, a produtividade também deve subir, segundo a estimativa da Aprosoja/MS. Devido aos problemas climáticos registrados em 2016, a produtividade média de MS foi de 58,4 sc/ha. Na safra 2016/2017, no entanto, pode chegar a 85 sc/ha. (com informações da Aprosoja)