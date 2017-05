NESTE SÁBADO Mutirão na Capital atende pacientes

com problema na tireoide Ação tem 15 especialistas consultando no Centro de Especialidades Médicas

Quem precisa de atendimento por suspeita de alteração na tireoide e está na fila de espera do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) pode recorrer a mutirão que acontece até às 17h de hoje no Centro de Especialidades Médicas (CEM), em Campo Grande.

Campanha nacional encabeçada pela Sociedade Brasileira de Endrocrinologia (SBE) organiza ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A espera por uma consulta com especialista na rede pública chega a demorar um ano. A falta de médicos na área seria um dos problemas que causam essa demora tão longa.

Na Capital, há 381 pacientes que estão na fila por atendimento. O mutirão pretende adiantar a fila em até 160 lugares.

“Com essa ação nós vamos reduzir em quase 50% a fila de espera. Os pacientes serão atendidos e, caso haja necessidade, serão encaminhados para fazer outros procedimentos como exame de ultrassom e biopsia”, disse a coordenadora da Rede de Atenção Especializada (CRAE), Érica Abel.

Para essa atividade programada para o CEM, 15 especialistas fazem atendimento. Estudantes de medicina das Ligas de Endocrinologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Anhaguera também estão no local para tirar dúvidas de pacientes e familiares.

TIREOIDE

"Localizada na parte frontal do pescoço, logo abaixo da região conhecida como Pomo de Adão, a tireoide é uma glândula que age na função de órgãos importantes como o coração, cérebro, fígado e rins.

Ela interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Qualquer alteração em seu funcionamento pode, portanto, provocar um desequilíbrio no organismo", explicou nota da Prefeitura de Campo Grande.