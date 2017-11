EVENTO Mulheres pedem mais direitos em audiência na Câmara Municipal Em média, cem mulheres estiveram no evento na manhã deste sábado (18)

Em média, cem mulheres estiveram na Câmara Municipal de Campo Grande, neste sábado (18), para debaterem o fortalecimento da Política Nacional para Mulheres e pediram mais direitos, participação e poder.

Elas fazem parte do grupo “Mulheres em Ação”, organizado pelo Solidariedade (SD) Mulher, composto por lideranças femininas, ativistas sociais e políticas.

O dirigente do partido estadual, Bosco Martins, o presidente estadual do SD, Ildemar da Mota, presidente municipal, vereador Papy, vereador Lucas de Lima e o líder evangélico e comunitário Sérgio Ribeiro estavam presentes no debate.

No evento foi apresentado os avanços e conquistas alcançadas pelas mulheres ao longo dos anos e a importância do trabalho que desempenham. Ativistas pediram melhor atendimento para classe e também na área da educação e saúde “com equidade e igualdade”.

Bosco Martins, dirigente do partido, criticou o preconceito que ainda existe em relação a mulher na política: “infelizmente ainda a mulher é chamada mais para cumprir cota em chapa majoritária do que por sua trajetória no dia a dia dos homens e das pessoas”, disse ele.

Martins disse também que espera que o SD seja realmente um partido diferente também em relação a luta feminina: “Temos de colocar em prática a contribuição dos conselhos dos direitos da mulher, dos movimentos feministas e das mulheres para efetivar a igualdade de direitos e oportunidades. E também avançarmos nas políticas públicas desenvolvidas para mulheres no âmbito municipal, estadual e federal, com um sistema político que tenha a participação dela com igualdade e recursos, inclusive financeiros para sua atuação política,” discursou.

Representando as mulheres na mesa de debates estavam a presidente municipal do SD Mulher, Waleska Borges e a presidente estadual do partido, Selma Piere que destacaram “essa etapa é importante para discussões das temáticas referentes a participação e aos direitos da mulher na política.”

Além disso, elas confirmaram a participação do SD Mulher na discussão de propostas para a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a ser realizada em 2018 pela direção nacional do Solidariedade.