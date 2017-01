CAMPO GRANDE Mulheres com corpo em chamas pedem socorro em incêndio no Centro Testemunha relatou que vítimas saíram correndo e gritando por ajuda

Duas mulheres ficaram gravemente feridas durante incêndio ocorrido na tarde de hoje, em residência localizada aos fundos de loja de assistência de celulares, na Rua 15 de Novembro, em frente ao antigo cinema, no Centro de Campo Grande.

Siamma Muñoz, de 17 anos, que trabalha em estacionamento próximo ao local do incêndio, relatou ao Portal Correio do Estado que viu as duas vítimas com o corpo em chamas. “Tinha restos de colchão grudado no corpo de uma delas. Ela estava correndo e gritando por socorro”, disse. Ela disse que, por volta das 15h45min, viu a fumaça saindo do local e, com ajuda de dois rapazes que trabalham na loja de celulares, arrombou a porta da residência.

Ainda conforme a jovem, a outra mulher estava com parte do rosto queimado e, segundo ela, com as pernas em chamas.

Várias equipes de resgate do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa em estado gravíssimo.

O trânsito na Rua 15 de Novembro está interditado.