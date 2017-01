FORA DE RISCO Mulher que perdeu filho de 4 anos em acidente passa por cirurgia na Santa Casa Vítima fraturou fêmur e punho e está fora de perigo

Mulher de 33 anos teve fratura no fêmur direito e no rádio distal direito (osso no punho) após acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na Avenida Heráclito Diniz Figueiredo, Conjunto Residencial Otávio Pécora, em Campo Grande, que resultou na morte do filho, Vinícius Rouldino Carvalho, de apenas 4 anos.

Vítima aguarda consciente e fora de risco de morte por cirurgia na ala da pré-ortopedia da Santa Casa de Campo Grande, para onde foi levada após a batida.

O CASO

Consta em boletim de ocorrência registrado sobre o caso que instrutor de autoescola conduzia caminhonete L200 sentido norte/sul e a mãe da criança, de 33 anos, estava em veículo Prisma, que transitava em sentido contrário. Ambos os veículos seguiam pela avenida e, próximo à bifurcação com a Rua Araçari, colidiram de frente.

Na versão do condutor da caminhonete, veículo Prisma invadiu a pista contrária. Os dois motoristas e a criança ficaram feridos. O menino, no entanto, foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da viatura dos militares.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa. Já o instrutor foi retirado do local pela polícia para preservação de sua integridade física e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Ele apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico. Resultado do bafômetro deu 0,19 miligrama de álcool por litro de sangue.

De acordo com informações da polícia, o instrutor é autor de crime de direção perigosa praticada em 2 de novembro de 2016. Também é autor de furto cometido em 07 de junho de 2012 e desacato em 15 de novembro de 2013.