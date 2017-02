TRÂNSITO Mulher que ocupava motocicleta

morre após acidente na Capital Vítima foi socorrida e morreu à noite, algumas horas depois da batida

Geraldina Severino Dias, 67 anos, morreu após acidente de trânsito que aconteceu na tarde de ontem (3), na Rua João Hernandez, no Bairro Parati II, em Campo Grande. A mulher era passageira de motocicleta que foi atingida por carro, cuja condutora não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com Boletim de Ocorrência, Geraldina seguia na garupa de Factor pela via pública e, no sentido oposto, seguia Pálio. Ambos os veículos bateram de frente, próximo da Rua Alceu Amoroso Lima. No registro policial não há informação se algum dos condutores tentava ultrapassagem ou fazia algum desvio quando a batida aconteceu.

Os dois ocupantes da moto foram socorridos, mas Geraldina não resistiu aos ferimentos e morreu às 19h25min em hospital. Foi constatado que a mulher que dirigia o Palio não tem habilitação. Inquérito policial foi aberto para investigar a circunstância do acidente.