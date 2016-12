desentendimento Mulher que ajudou em tentativa de

assassinato é detida na Capital Damaris Nascimento dirigia Uno vermelho perto da cena do crime

Damaris de Souza Nascimento, de 24 anos, ajudou na fuga de suspeito que tentou matar homem em bar no começo da noite de ontem, na Capital. Ela foi presa ainda nesta sexta-feira na casa onde mora, no bairro Tijuca, em Campo Grande. Ela dirigiu o veículo que o atirador entrou logo depois do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, Adriano Nerys, de 29 anos, estava em bar no bairro Santa Emília, na Capital,de quando Tony Roger Ayala Barthmn, de 20 anos, chegou e efetuou quatro disparos.

A vítima foi atingida por quatro disparos, dois atingiram a cabeça e os demais o braço e a costela. Nerys segue internado na Santa Casa e o estado de saúde dele seria grave.

Ainda consciente, a vítima informou ao resgate o autor do crime. Os dois já tiveram desentendimentos anteriormente. Nerys afirmou também que Barthmn já teria matado outra pessoa no passado que era amigo dele.

Testemunhas informaram à polícia que uma mulher estava em um veículo Uno de cor vermelha próximo dali. Elas relataram que o suspeito entrou nesse carro e os dois fugiram.

Os policiais começaram as buscas e com ajuda de testemunhas foi encontrado o endereço de Damaris. No local também foi localizado o Uno vermelho. Dentro do carro foram achados pertences do suspeito dos disparos, como um boné, que fora visto por testemunhas.

A mulher negou participação,mas não conseguiu explicar onde estava e porque aqueles objetos foram deixados no veículo. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga juntamente com o veículo usado no crime. Até a publicação desta matéria, Barthmn não tinha sido localizado.