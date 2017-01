BANDIDO APONTOU ARMA Mulher percebe que vai ser

assaltada e corre para tentar escapar Roubo aconteceu antes das 6h de hoje, no bairro Pioneiros, na Capital

Enquanto caminhava para ir ao trabalho, antes das 6h, mulher de 63 anos foi roubada por dois homens. Ela tentava chegar a um ponto de ônibus na Rua Ana Luiza de Souza, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

A vítima contou a policiais civis que viu os bandidos em moto tipo Titan, preta, ocupada por duas pessoas. A mulher tentou correr e foi perseguida. O bandido que desceu da motocicleta estava na garupa e apontou arma para ela e ordenou que parasse de correr. Com medo de ser atingida, a senhora obedeceu.

Os assaltantes estavam de capacete fechado com viseira escura e usavam bermuda e camiseta de cor clara.

O mesmo homem pegou a bolsa dela e voltou para onde estava o comparsa na moto 125 cilindradas Na sequência, os dois fugiram.

Uma das preocupações da mulher é que dentro da bolsa estavam conta de luz com o endereço dela e as chaves da residência. Ela não ligou para a Polícia Militar e foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro logo pela manhã.

O delegado plantonista Camilo Kettenhuber Cavalheiro registrou a ocorrência como roubo majorado pelo concurso de pessoas. A Polícia Civil investiga para tentar prender os bandidos.