Incêndio ocorrido em imóvel na madrugada de hoje terminou com Margarida Rosalina Sandim, 62 anos, morta e outra mulher ferida. O episódio aconteceu por volta da 1h, na Rua Padre João Crippa, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme Boletim de Ocorrência, filha de Margarida contou que não estava no endereço no momento do incêndio, mas que o pai relatou ter escutado gritos e chamou o filho para ver o que acontecia. Quando saíram viram a casa do fundo do terreno pegando fogo.

A porta estava trancada e foi necessário arrombá-la para ter acesso às vítimas. Apenas um das mulheres, a qual o registro policial não faz referência sobre o grau de parentes, foi resgatada das chamas que já estavam altas. Essa vítima sofreu queimaduras nos braços e foi levada por bombeiros à Santa Casa, segundo a polícia.

Margarida acabou morrendo carbonizada. O caso foi registrado na delegacia plantonista do Centro e a reportagem tentou mais informações por telefone, no começo desta manhã. Porém, as ligações não foram atendidas. Circunstância do incêndio é investigada.