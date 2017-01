CAMPO GRANDE Mulher descobre autor de furto

e é ameaçada de morte Imagens de segurança nas localidades fizeram ela o reconhecer

Uma mulher, de 34 anos, proprietária de um trailer de lanches, foi furtada na madrugada de ontem (13) no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Ela identificou o suspeito por imagens de segurança, o reconheceu e ao tomar satisfações, foi ameaçada.

De acordo com o boletim de ocorrência, pelas câmeras de segurança, ela viu o suspeito, um homem conhecido, de 38 anos, que entrou em um carro e fugiu depois do crime.

Depois da ação, a proprietária da lanchonete foi conversar com o rapaz, que disse a ela: "uma hora a gente ta em cima na outra no buraco" e que “era bom parar de jogar conversa fora, porque poderia aparecer com a boca cheia de formiga".

A mulher seguiu para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) na Vila Piratininga para registrar a ocorrência. O suspeito compareceu na unidade, mas negou que fosse o responsável pelo furto. Entretanto, foi autuado por ameaçar a mulher.