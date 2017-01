FORAGIDO Mulher grita e tenta evitar

prisão do namorado por PMs Homem estava escondido em clínica de recuperação da Capital

Namorada de homem que havia fugido do sistema prisional de Mato Grosso do Sul dificultou o trabalho da Polícia Militar hoje de manhã, ao tentar escondê-lo em clínica de recuperação de dependentes químicos. A mulher é a gerente da unidade há seis meses e tem relacionamento com o evadido há quatro meses.

Setor de inteligência da PM identificou que Tiago Mendes de Souza estava escondido em local na Chácara dos Poderes, em Campo Grande. Foram feitas diligências e a primeira pessoa a atender os policiais foi a mulher que é namorada de Souza.

Ela, que tem 44 anos, negou que o evadido estava na unidade de tratamento. Mesmo assim, foi possível realizar buscas na propriedade e Souza foi localizado.

A namorada dele tentou evitar a prisão e passou a gritar e tentar evitar que ele fosse levado para a viatura. Em boletim de ocorrência, foi relatado que foi necessário contê-la para concluir a detenção. Ela acabou também sendo levada para a 3ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, junto com o condenado.

O delegado Paulo Henrique Sá registrou ocorrência como favorecimento pessoal contra a namorada do evadido. Souza foi encaminhado para o sistema prisional. Não foi divulgado o crime que o foragido cometeu.