tamarineiro de 6 m Idosa é ferida e família fica obrigada

a sair de casa depois de chuva 'Parecia um terremoto', conta moradora sobre queda de árvore

Raquel Araújo foi forçada a sair da casa de três cômodos que ela mora com a mãe, Iracema Cordeiro de Lima, 75 anos, e mais seis crianças e adolescentes, entre 3 e 15 anos, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Com a chuva que caiu na cidade hoje à tarde, além do vento de mais de 74 km/h, um tamarineiro de cerca de seis metros caiu sobre a residência e destruiu boa parte da cozinha e da sala. No momento do acidente, Raquel fazia café e a mãe dela estava sentada no sofá.

"Foi tudo muito rápido. Escutei um barulho alto que parecia um terremoto. As telhas começaram a cair. Fui para a sala e vi minha mãe caída. Corri para os Bombeiros para pedir ajuda", lembrou a moradora, que vive a duas quadras de um quartel dos militares.

Iracema sofreu ferimento na cabeça e foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino. Passou por avaliação e até o final da tarde conseguiu alta para voltar para casa. O único problema é que com a destruição causada pela árvore, o local ficou inabitável.

Como a chuva continuou, a família precisou recolher o que tinha de roupa e procurar abrigo com familiares. Aparentemente foram danificados diversos equipamentos eletrônicos como TV, geladeira, também o fogão.

Iracema mora nesse mesmo local há mais de 50 anos. Antes, ela ficava em uma casa de madeira, que ainda existe no terreno. Mas Raquel conseguiu construir uma residência de alvenaria para tentar ter mais conforto para ela, a mãe dela, filhos e sobrinhos que vivem juntos também. Esse esforço agora vai precisar ser novamente recuperado para tentar reconstruir o que foi perdido.

Os Bombeiros desligaram a energia elétrica do local para evitar risco de curto-circuito e incêndio. Mesmo assim, com o buraco aberto no telhado e na parede, a água da chuva vai continuar inundando a casa. "Vamos precisar de ajuda", admitiu Raquel, que permitiu divulgar dois números de celular para quem quiser fazer alguma doação: (67) 99181-7040 e (67) 99263-8904.

CHUVA NA CAPITAL

Estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Campo Grande mediu que as rajadas de vento por volta das 17h de hoje chegou a 74,16 km/h e o volume de chuva registrado foi de 12.6 milímetros.

VÍDEO DE COMO FICOU A CASA